هروب الفتاة القطرية نوف يكشف تناقض “الجزيرة”.. القناة صمتت صمت القبور

المناطق - الرياض

كشفت واقعة هروب الفتاة القطرية نوف (21 عامًا) وطلبها اللجوء في بريطانيا، عن ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية حسب ناشطين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا بشدة تجاهل الإعلام لهذه الواقعة، مقابل الاهتمام الواسع قبل أشهر بقضية الفتاة السعودية رهف القنون، بحسب فيديو نشرته “إرم نيوز”.

وغرد الكاتب يحيى التليدي: ”في قضية رهف القنون استنفرت قناة الجزيرة بعشرات التقارير المسيئة وقادت حملات مسعورة لتشويه صورة المملكة.. ولكنها صمتت صمت القبور في قضية الفتاة القطرية #نوف_بنت_قطر ..!! غير مستغرب هذا التناقض من #قناة_الجزيرة الغريب لو فعلت عكس ذلك ..“

وغرد شجاع المطرفي: ”وين المنظمات الحكوكيه عن #نوف_بنت_قطر ؟ وين التعاطي الإعلامي الغربي والجزيرة عنها ؟ وين النسويات عن قضيتها؟ ام ان الفوكس فقط مسلط على السعوديات؟”

وعلقت المغردة أصايل بنت حجاب آل جويعد: ”هل ستتصدر #نوف_بنت_قطر نشرات قناة الجزيرة مثل رهف ؟!

أو أن الرأي الآخر لا مكان له عندما يكون الموضوع لا يمس السعودية ؟“