وزيرة خارجية كوريا تستقبل الجبير لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية

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استقبلت وزيرة خارجية جمهورية كوريا كانغ كيونغ ، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى العاصمة سيئول في زيارة رسمية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجيةوعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، والمستشار بمكتبه إيهاب بن محمد النجار.