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شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة

شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة
http://almnatiq.net/?p=805925
المناطق - الرياض

أطلقت شركة Doogee هاتفها الذكي S95 Pro، المخصص للاستخدامات الشاقة، بسعر يصل لـ400 دولار أميركي.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد S95 Pro يدعم فئتي الحماية IP68 وIP69K، وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار، فضلا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميغابيكسل، مع 8 ميغابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل “أندرويد 9 باي” ويدعم المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابات وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تؤهل الجهاز للعمل عدة أيام دون انقطاع.

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