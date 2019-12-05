خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

المناطق - الرياض

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضا وليس البالغين فقط، موضحة أن الصدفية هي مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد.

وتتمثل أعراض الصدفية في تغيرات جلدية كالبقع ومواضع الاحمرار والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض إلى جانب الحكة.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج الصدفية في الوقت المناسب، نظرا لأنها ترفع خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل التهابات المفاصل والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق.

ويتم علاج الصدفية بواسطة الأدوية كمستحضرات الكورتيكوستيرويد والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.