احدث الأخبار

خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا
أبرز المواد
 الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين
أبرز المواد
 أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة
أبرز المواد
 “نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة
أبرز المواد
 كيف تتلقى هواتف آيفون المكالمات أثناء «وضع عدم الإزعاج»
أبرز المواد
 «المرور» يوضح عقوبة استخدام «لوحات» غير صادرة من الإدارة المختصة
أبرز المواد
 استبدال خطوط نقل المياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار ريال
أبرز المواد
 أرامكو تسعى لتغطية تأمينية لمخاطر الحرب والهجمات الإرهابية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات
أبرز المواد
 مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية
أبرز المواد
 برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. انطلاق فعاليات معرض “التطوع عطاء 2” الخميس
أبرز المواد
خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

أبرز المواد
الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين

الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين

أبرز المواد
أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة

أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة

أبرز المواد
“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة

“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة

أبرز المواد

خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا
http://almnatiq.net/?p=805926
المناطق - الرياض

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضا وليس البالغين فقط، موضحة أن الصدفية هي مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد.

وتتمثل أعراض الصدفية في تغيرات جلدية كالبقع ومواضع الاحمرار والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض إلى جانب الحكة.

وشددت الرابطة على ضرورة علاج الصدفية في الوقت المناسب، نظرا لأنها ترفع خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل التهابات المفاصل والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق.

ويتم علاج الصدفية بواسطة الأدوية كمستحضرات الكورتيكوستيرويد والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

روابط ذات صلة

الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين

الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين
أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة

أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة
“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة

“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*