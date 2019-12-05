احدث الأخبار

الأمير عبدالعزيز الفيصل: أهلًا بالعالم أجمع في الدرعية.. وينتظرنا نزال تاريخي السبت القادم
أبرز المواد
 ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي
أبرز المواد
 شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة
أبرز المواد
 تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي شمال المغرب
أبرز المواد
 احتجاجات العراق مستمرة.. جرحى وقنابل مسيلة للدموع في كربلاء
أبرز المواد
 حكم أمريكي بالسجن على جاسوس حزب الله.. بن لادن لبنان
أبرز المواد
 “مسك الخيرية” توثق التاريخ السعودي بأسلوب القصص المصورة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح
أبرز المواد
 خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
أبرز المواد
 خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا
أبرز المواد
 الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين
أبرز المواد
 أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة
أبرز المواد
الأمير عبدالعزيز الفيصل: أهلًا بالعالم أجمع في الدرعية.. وينتظرنا نزال تاريخي السبت القادم

الأمير عبدالعزيز الفيصل: أهلًا بالعالم أجمع في الدرعية.. وينتظرنا نزال تاريخي السبت القادم

أبرز المواد
ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي

ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي

أبرز المواد
شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة

شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة

أبرز المواد
تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي شمال المغرب

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي شمال المغرب

أبرز المواد

ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي

ترامب يسخر من انسحاب مرشحة ديمقراطية من السباق الرئاسي
http://almnatiq.net/?p=805927
المناطق - الرياض

أعلنت الديمقراطية كامالا هاريس، أنها أوقفت مساعيها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2020، وذلك بعد فترة اضطراب شهدتها حملتها الانتخابية، وصعوبة واجهتها في جمع الأموال.

وقالت هاريس لأنصارها في رسالة بالبريد الإلكتروني إن حملتها الانتخابية “لم تجد ببساطة الموارد التي نحتاجها للاستمرار”.

وأضافت السيناتورة عن ولاية كاليفورنيا “لست مليارديرة. لا أستطيع تمويل حملتي الخاصة. ومع تواصل الحملة، بات جمع المال الذي يلزمنا أكثر صعوبة”، وذلك في تلميح منها إلى عدد من منافسيها وبينهم مايك بلومبرغ وتوم ستاير، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر ساخرا “يا للأسف. سنفتقدك كامالا!”، فردت عليه هاريس على الشبكة الاجتماعية نفسها، وكتبت “لا تقلق سيدي الرئيس. سألقاكم في محاكمتكم”.

روابط ذات صلة

الأمير عبدالعزيز الفيصل: أهلًا بالعالم أجمع في الدرعية.. وينتظرنا نزال تاريخي السبت القادم

الأمير عبدالعزيز الفيصل: أهلًا بالعالم أجمع في الدرعية.. وينتظرنا نزال تاريخي السبت القادم
شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة

شركة صينية تكشف عن هاتف للمهمات الصعبة
تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي شمال المغرب

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي شمال المغرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*