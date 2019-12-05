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الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح
http://almnatiq.net/?p=805928
المناطق - الرياض

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من فريق عمل يعنى بمسألة النازحين في العالم، “إيجاد حلول ملموسة طويلة الاجل لهؤلاء السكان”.

وكلّف غوتيريش الفريق الذي تم تشكيله حديثا بتقديم توصيات “لتحسين” استجابة الدول الأعضاء لظاهرة النزوح، سواء بالنسبة إلى الأشخاص النازحين، أو للبلدان التي تستضيفهم.

وجاء في بيان أن “عدد الأشخاص الذين نزحوا العام الماضي من جرّاء نزاع قد وصل إلى رقم قياسي بلغ أكثر من 41 مليونا. وخلال العام نفسه، تهجّر 17 مليون شخص آخرين بسبب كوارث طبيعية”.

ويتكون فريق العمل من 8 أشخاص تمت تسميتهم الثلاثاء، ويتحدر عدد منهم من دول تواجه ظاهرة النزوح، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت الأمم المتحدة إن غوتيريش اختار الإيطالية فدريكا موغيريني والرواندي دونالد كابيروكا لترؤس هذا الفريق، من دون تحديد موعد نهائي لتقديم استنتاجات هذه المجموعة.

جدير بالذكر أن عدد النازحين في العالم قد وصل العام الماضي 2018 إلى 58 مليون.

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