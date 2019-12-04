احدث الأخبار

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”
أبرز المواد
 المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق
منطقة الحدود الشمالية
 68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام
أبرز المواد
 دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا
أبرز المواد
 وزيرة خارجية كوريا تستقبل الجبير لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 هروب الفتاة القطرية نوف يكشف تناقض “الجزيرة”.. القناة صمتت صمت القبور
أبرز المواد
 وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع 0.7% في بداية تعاملات
أبرز المواد
 “الصحة”: اللائحة التنفيذية لمتلازمة العوز المناعي المكتسب تؤكد احترام حقوق المصاب
أبرز المواد
 دراسة: منطقتان في الدماغ مسؤولتان عن الانتحار
أبرز المواد
 نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي بمجمع الملك عبدالله بجدة
منطقة مكة المكرمة
شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن

أبرز المواد
ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”

ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”

أبرز المواد
المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق

المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق

منطقة الحدود الشمالية
68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

أبرز المواد

دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا

دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا
http://almnatiq.net/?p=805943
المناطق - الرياض

اتفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا على ضرورة وقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا.
ووفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فقد أكدت تلك الدول خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفه العاصمة البريطانية
لندن أنها تسعى لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين على نحو آمن وطوعي ومستدام مشددين على ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أنواعه.
وأعربوا عن دعمهم لمبعوث هيئة الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الليبي.

روابط ذات صلة

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن
ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”

ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”
68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*