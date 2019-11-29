المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق

خالد الضبيبي . الاردن

ضمن نشاطات المركز الخاصة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يصادف 3/12 من كل عام ، شارك المركز السعودي لتأهيل و تدريب الكفيفات بالأردن ممثلا بمديرته الأستاذة إيناس الطائفي يرافقها مسؤولة العلاقات العامةومجموعة من معلمات وطالبات المركز في فعاليات المبادرةالتي نظمتها لجنة مبادرة ( أردن بلا عوائق ) في جامعة الشرق الأوسط ، حيث قدم معلمات المركز شرح تفصيلي لطلاب وطالبات الجامعة حول (كيفية الكتابة بطريقة برايل – التعريف بأهمية العصا البيضاء وأنواعها وكيفية استخدامها) بالإضافة للتعريف بفن اتيكيت التعامل مع المكفوفين وفن الحركة والتنقل ،

كما شارك المركز في البازار الذي أقامته الجامعة والذي إشتمل على منتجات متنوعة من إنتاج طالبات المركز نسيج ،نول، اكسسوارات، أشغال يدوية ويأتي ذلك تماشيا مع تحقيق أهداف المركز الذي يسعى من خلال نشاطاته للتأكيد على أهمية دور المجتمع في مساندة الأفراد ذوي الإعاقة وتفعيل قدراتهم وتنمية مهاراتهم ليعيلوا أنفسهم و عائلاتهم ويصبحوا أشخاص منتجين فاعلين في مجتمعهم، وفي ختام الفعالية تم إجراء مسابقات ترفيهية و توزيع الهدايا على الفائزين.