حكم أمريكي بالسجن على جاسوس حزب الله.. بن لادن لبنان

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المناطق - الرياض

أعلنت وزارة العدل الأميركية، مساء الثلاثاء، إصدار حكما بالسجن 40 عاما بحق علي كوراني لعمله غير المشروع لصالح ميليشيات حزب الله الموالية لإيران في الولايات المتحدة.

وقال المدعي الاتحادي في مانهاتن، جيفري بيرمان، في بيان إن “منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله جندت علي كوراني ودربته وأرسلته، للتخطيط وتنفيذ أعمال إرهابيّة في منطقة نيويورك”.

وأضاف “بعد سنوات قضاها في مراقبة البنية التحتية الحيوية للمدينة من مبان فيدرالية ومطارات دولية وحتى دور الحضانة، أصبح الآن أول عميل للمنظمة تتم إدانته بسبب جرائمه في الولايات المتحدة”.

من جانبه، أوضح مساعد المحامي العام للأمن القومي، جون سي ديمرز، أن “الأدلة خلال المحاكمة أظهرت أن كوراني بحث عن موردين يمكنهم توفير أسلحة لمثل هذه الهجمات، وحدد أشخاصا يمكن تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأضاف “هذه الأنشطة السرية التي تتم على أرض الولايات المتحدة تشكل تهديدا واضحا لأمننا القومي. وأحيي العملاء والمحللين والمدعين العامين المسؤولين عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية”.

وعلى أثر محاكمة استمرت 8 أيام، أدين كوراني (35 عاما) في مايو بـ8 تهم موجهة ضده، بينها المشاركة في مؤامرة بهدف حيازة أسلحة لارتكاب جريمة، وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد.

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