احدث الأخبار

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”
أبرز المواد
 المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق
منطقة الحدود الشمالية
 68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام
أبرز المواد
 دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا
أبرز المواد
 وزيرة خارجية كوريا تستقبل الجبير لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية
أبرز المواد
 هروب الفتاة القطرية نوف يكشف تناقض “الجزيرة”.. القناة صمتت صمت القبور
أبرز المواد
 وظائف إدارية وتعليمية بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع 0.7% في بداية تعاملات
أبرز المواد
 “الصحة”: اللائحة التنفيذية لمتلازمة العوز المناعي المكتسب تؤكد احترام حقوق المصاب
أبرز المواد
 دراسة: منطقتان في الدماغ مسؤولتان عن الانتحار
أبرز المواد
 نجاح أول عملية زراعة قلب صناعي بمجمع الملك عبدالله بجدة
منطقة مكة المكرمة
شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن

أبرز المواد
ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”

ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”

أبرز المواد
المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق

المركز السعودي للكفيفات يشارك في مبادرة أردن بلا عوائق

منطقة الحدود الشمالية
68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

أبرز المواد

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن

شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن
http://almnatiq.net/?p=805968
المناطق-الرياض

كشفت مقاطع مصورة حاول الإعلام التركي واتباعه في المنطقة تجاهله استقبالاً باهتاً للرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” لدى وصوله قصر الرئاسة البريطانية للمشاركة في اجتماعات حلف الناتو.
ورغم محاولة التعتيم على نشر هذا الاستقبال إلا ان ناشطون نشروا مقطعاً مصوراً لحضور اردوغان وحيدا لقصر الرئاسة ووقوفه عند الباب لالتقاط صور له دون أن يكون هناك استقبال رسمي له.
وأعاد هذه المقطع للأذهان الاستقبال اللافت لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نفس المكان قبل عام من الآن بحفاوة وتقدير يليقان بمكانة سمو ولي العهد.

روابط ذات صلة

ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”

ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”
68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام

68 مليار دولار إيرادات الألعاب الإلكترونية في المملكة بنهاية العام
دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا

دول أوربية تؤكد ضرورة وقف الهجمات على المدنيين في سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*