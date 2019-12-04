أمانة الاحساء تُلزم مقاولاً بمعالجة ” العيوب التنفيذية ” لعلامات الطرق الأرضية

المناطق _ الأحساء

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل أن الأمانة الزمت مقاولاً ” ووفقاً للوائح والأنظمة المعتمدة في تنفيذ المشاريع ” وبصفة فورية بمعالجة العيوب التنفيذية للطلاء الخاص بالعلامات المرورية الأرضية في عدد من الطرق الرئيسية ، وذلك نظير عدم مطابقة المواصفات والمعايير المعتمدة والمتفق عليها من حيث مخرجات جودة تنفيذ المشروع .

وأكد بووشل على أن خطوة الأمانة هذه تأتي انطلاقاً من سعيها إلى تطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية ، ومنها مشروعات العلامات الأرضية واللوحات المرورية في الطرقات ، لافتاً الى أن أمين الأحساء المهندس عادل الملحم وجه بتشكيل لجنة استشارية للوقوف على المواقع المذكورة وتقديم تقرير عن ذلك والخطوات الإجرائية المنفذة لإعادة طلاء العلامات الارضية وفق المواصفات والمعايير المعتمدة .