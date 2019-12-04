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نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال جمرك  مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

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نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال جمرك  مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال جمرك  مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
http://almnatiq.net/?p=805981
المناطق _ جدة
تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تقريرًا عن أعمال جمرك  مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتضمّن التقرير الذي سلّمه لسموه مدير عام جمرك المطار مشعل الزبيدي، تفصيلاً عن أعمال الجمارك المتعلقة بضبط الممنوعات والتصدي لها ، ومنع دخولها للمملكة، كذلك آخر مستجدات العمل الجمركي ، والتقنيات الحديثة المستخدمة للكشف عن هذه المواد قبل دخولها لأرضي الوطن.
واطّلع الأمير بدر بن سلطات على آخر المستجدات في العمل الجمركي وجهود الجمارك في سبيل تحسين الخدمات التي تقدم من خلال منفذ المطار.
واشتمل التقرير على البرامج المُنفذّة لتأهيل الموظفين وصقل مهاراتهم العملية للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في العمل الجمركي .
من جهة أخرى قدّم نائب أمير منطقة مكة الأمير بدر بن سلطان، تعازيه لذوي الأديب عبدالفتاح أبو مدين، الذي وافته المنية يوم (الأحد) الماضي.
وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
من جانبهم، أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته.

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