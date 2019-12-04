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سمو أمير منطقة جازان يقلد قائد قوة الأفواج الأمنية رتبته الجديدة

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سمو أمير منطقة جازان يقلد قائد قوة الأفواج الأمنية رتبته الجديدة

سمو أمير منطقة جازان يقلد قائد قوة الأفواج الأمنية رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=805989
جازان _ فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بالامارة , قائد الأفواج الأمنية بمنطقة جازان المقدم محمد بن فارس الزهراني رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة “عقيد”.
وقدم سموه التهنئة لقائد الأفواج  المنطقة , مثمنا دور الأفواج الامنية بالمنطقة ، متمنياً له ولجميع زملائه منسوبي الأفواج بمنطقة جازان التوفيق والسداد للقيام بواجباتهم ومهامهم خدمة للدين ثم المليك والوطن.
من جانبه رفع قائد الأفواج  الأمنية بمنطقة جازان ، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بمناسبة صدور الثقة الغالية , سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها عوناً له على طاعة الله ثم ولاة الأمر وخدمة الوطن العزيز , وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة.
وثمن العقيد الزهراني ، دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , لكافة الأعمال والمهام التي تقوم بها الافواج الأمنية بمواقع عملها بالمنطقة .

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