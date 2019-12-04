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مركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان يحتفل بيوم ذوي الإعاقة

مركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان يحتفل بيوم ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=805992
جازان _ فضة عطيف

نظم مركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان فعاليات اليوم العالمي للإعاقة والذي يأتي في اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام حيث يحتفل العالم بذوي الإعاقة ويصيغ لهم البرامج والفعاليات التي تعبر عن مشاركة المجتمع بفئاته لهم في هذا اليوم.

وأوضح مدير المركز علي معتبي أن هذه الفعالية جاءت بموافقة كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان وتأتي ضمن اهتمام الجمعية وتخصصها بهذه الشريحة الغالية حيث أقيمت فعاليات متنوعة بالتعاون مع الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي بجازان (سبتا) وأكثر من 25 جهة حكومية وأهلية وخاصة تظافرت من أجل إسعاد الأطفال بشكل خاص وجميع المشاركين من ذوي الإعاقة بشكل عام.

وبين المعتبي أن الفعاليات بدأت بمسيرة لمركبات القطاعات الحكومية حيث أقلت كل مركبة طفلا من المركز مع أخصائي تنقله من مقر المركز بالكورنيش الجنوبي إلى مقر الاحتفال في الكورنيش الشمالي ويرافقهم أحد المسؤولين من نفس الجهة بعدها يتم استقبال الطفل بهديه حال نزوله ومجموعة من الأطفال في ممر خاص بهم أعد لاستقبالهم بمدخل الكورنيش

واضاف أن هذه الفعاليات اشتملت على أوبريتات متنوعة قدنة من إداراة التعليم ولوحات فنية وأهازيج شارك فيها جميع الأطفال إضافة إلى أجنحة الترفية المتنوعة التي يقدمها أخصائيين وأخصائيات في مجالات العلاج الطبيعي والتربية الخاصة.

وتختتم مدير المركز بشكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية حتى تحققت وحققت الهدف المنشود منها وهو إسعاد الأطفال وفئة ذوي الإعاقة في المنطقة.

 

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