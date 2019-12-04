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أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية

أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية
http://almnatiq.net/?p=805997
المناطق _ تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.
ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه، وبحث سموه مع معالي الوزير العديد من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية بالمنطقة ، كما اطلع سموه على أعمال وزارة الصحة في المنطقة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ومحافظاتها.
بعد ذلك دشن سمو امير المنطقة عددا من المشروعات التطويرية والخدمية الصحية بالمنطقة شملت تطوير البنية التحية لمستشفى الملك خالد وإنشاء وتجهيز مركز طب الأسنان وتطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد وتطوير مركز صحي السعادة.
وأكد سموه ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة – أعزها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين .
ثم قدم معالي الوزير هدية تذكاريه لسموه بهذه المناسبة وأعرب معاليه عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على الاستقبال، ودعمه واهتمام سموه في متابعة كافة الخدمات الصحية بالمنطقة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء وزارة الصحية .

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