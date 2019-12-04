الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم

المناطق _ بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن الاتفاقيات الخادمة للمجتمع خصوصاً مثل هذه الفئة الهامة علينا وتوفير السكن الملائم للأسر المحتاجة ، وتوفير التدريب لهم ولأبنائهم ، للمشاركة في مواصلة البناء والتنمية المستمرة التي تدعمها حكومتنا الرشيدة – أيدها الله – , منوهاً بما تمتلكه المملكة من رجال أعمال ومدراء جهات محبين للعمل الاجتماعي وتقديم كل الخدمات الممكنة , مثنياً على جهودهم في هذا المجال الخيري ، التي تساعد على التطوير المستمر لأعمال الجمعية التي تقدمها لأبناء الأسر المحتاجة من خلال شراكاتها المجتمعية الخادمة لأبناء للوطن.

جاء ذلك خلال رعاية سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم , توقيع اتفاقيتين تابعتين لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ومع مؤسسة السويلم الخيرية.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أهمية العمل بروح التكامل الاجتماعي من أجل تحقيق الأهداف التي تخدم الصالح العام , مشيراً إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتعزيز العمل الاجتماعي وفق منهج مؤسسي وشراكات استراتيجية خادمة لأبناء الوطن.

وأعرب سموه عن سعادته بتوقيع هاتين الاتفاقيتين ، راجياً من الله سبحانه أن تحقق هاتين الاتفاقيتين الأهداف المرجوة منها ، لتسهم في تأصيل وتعزيز روح التعاون مع القطاعات لدعم التنمية المجتمعية المستدامة , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

ووقع الاتفاقية الأولى كل من المدير التنفيذي لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم عبدالله الخليوي من قبل الجمعية ، ونائب المدير العام للتدريب التقني والمهني بالمنطقة أحمد الحمودي.

كما وقع الاتفاقية الثانية أيضاً المدير التنفيذي لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم من قبل الجمعية ، مع الأمين العام لمؤسسة السويلم الخيرية إسامة السويلم من جانب المؤسسة.

وتهدف اتفاقيتي الشراكة التابعة لجمعية الإسكان الأهلية إلى تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات وأفراد المجتمع لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود ، من أجل رفع جودة التعليم والتدريب وتحسين مخرجاته لدى أبناء الأسر المحتاجة ، وتحقيق المنافع المشتركة بين الأطراف ، وتحقيق غايات وتطلعات رؤية المملكة 2030 في الجانب الاجتماعي.

حضر توقيع الاتفاقيتين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن ، وأمين عام جمعية الأسكان الأهلية محمد العوفي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.