احدث الأخبار

أمير الباحة يرعى حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم
أبرز المواد
 أم القرى للتنمية والإعمار والإنماء للاستثمار ي يكملان بنجاح طرح صناديق عقارية باستثمارات تتجاوز 17 مليار
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية
أبرز المواد
 مركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان يحتفل بيوم ذوي الإعاقة
منطقة جازان
 سمو أمير منطقة جازان يقلد قائد قوة الأفواج الأمنية رتبته الجديدة
أبرز المواد
 أمير الشرقية : رؤية المملكة تشمل مشروعات عملاقة .. والقطاع الخاص شريك في تحقيقها
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال جمرك  مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرعى إفتتاح معرض جدة الدولي الخامس للكتاب .. الأربعاء القادم
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تُلزم مقاولاً بمعالجة ” العيوب التنفيذية ” لعلامات الطرق الأرضية
أبرز المواد
 شاهد..الحكومة البريطانية تتجاهل استقبال الرئيس التركي في لندن
أبرز المواد
 ارتفاع أسعار الذهب بعد تصريحات ترامب “المحبطة”
أبرز المواد
أمير الباحة يرعى حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير الباحة يرعى حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أبرز المواد
الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم

أبرز المواد
أم القرى للتنمية والإعمار والإنماء للاستثمار ي يكملان بنجاح طرح صناديق عقارية باستثمارات تتجاوز 17 مليار

أم القرى للتنمية والإعمار والإنماء للاستثمار ي يكملان بنجاح طرح صناديق عقارية باستثمارات تتجاوز 17 مليار

منطقة مكة المكرمة
أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية

أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية

أبرز المواد

أمير الباحة يرعى حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

أمير الباحة يرعى حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
http://almnatiq.net/?p=806012
المناطق _ الباحة
رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم, حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة, الذي ينظمه مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة, وذلك بقاعة الحسام للمعارض والمؤتمرات بالباحة.
وفور وصول سموه تجول في المعرض المصاحب الذي يضم مشاركة عدة الجهات الحكومية والأهلية، منها إدارة تعليم الباحة, والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة, وجمعية تعاطف الخيرية للخدمات الصحية, وهيئة الهلال الأحمر بالباحة.
واستمع سموه من مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة نعيم بن على الكلي إلى شرح موجز عن الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة والتي تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي والتعليمي والتأهيلي وغيرها من الخدمات.
وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى مدير مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة نعيم الكلي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة الباحة والحضور، عاداً رعاية سموه للحفل الداعم الحقيقي للمعاقين، منوهاً بدعمه واهتمامه لمختلف الفعاليات التي ينظمها مركز الجمعية.
وأكد الكلي خلال كلمته أن مركز الجمعية بمنطقة الباحة استطاع معالجة أكثر من 80 طفلاً وطفلة لديهم إعاقة حركية, و 57 طفلاً وطفلة تم تحويلهم لإجراء عمليات جراحية تساعدهم على تجاوز إعاقاتهم, بينما بلغ عدد الأطفال الذين تعلموا الكلام أكثر من 50 طفلاً وطفلة, وبلغ عدد الأطفال الذين تعلموا الاعتماد على أنفسهم في مختلف مهارات الحياة أكثر من 146 طفلاً وطفلة, إضافة إلى دمج أكثر من 30 طفلاً وطفلة في مدارس التعليم الحكومي.
وأشار مدير مركز الجمعية بمنطقة الباحة أن الاحتفال هذا العام بذوي الإعاقة يأتي متزامناً مع الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مقاليد الحكم، رافعاً باسم جمعية الأطفال المعوقين والأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بصادق الدعاء للقيادة الرشيدة بالعون والتمكين.
وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة الباحة عدداً من الجهات الداعمة والمشاركة في الفعاليات، كما تسلّم سموه هدية تذكارية, ثم التقطت الصور الجماعية مع سموه بهذه المناسبة .
حضر الحفل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين, ونائب مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد بن نايف العتيبي, وعدد من مدراء الدوائر الحكومية.

روابط ذات صلة

الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم
أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية

أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية
سمو أمير منطقة جازان يقلد قائد قوة الأفواج الأمنية رتبته الجديدة

سمو أمير منطقة جازان يقلد قائد قوة الأفواج الأمنية رتبته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*