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سمو أمير منطقة جازان يدشن المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة..

سمو أمير منطقة جازان يدشن المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة..
http://almnatiq.net/?p=806017
جازان _ فضة عطيف

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، وثيقة تجديد بيعة وولاء بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،  قدمها مدير عام التعليم بجازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي و مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي وعددا من منسوبي وطلاب وطالبات التعليم ، نيابة عن اكثر من 360 الف طالب و طالبة بتعليم جازان و صبيا ومكاتب التعليم بالمنطقة  .
و عبر مديري تعليم جازان وصبيا عن خالص مشاعر منسوبي التعليم بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلوب الجميع سائلين الله ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.
وثمن سمو أمير منطقة جازان في كلمة بهذه المناسبة دور وجهود وزارة التعليم بالمنطقة وما تقوم به في سبيل تربية وتعليم طلاب وطالبات المنطقة مختلف المهارات العلمية والعملية والتي تسهم في سبيل رفعة وتقدم الوطن وتحقيق نتائج ومراكز متقدمة على كافة المستويات بالمملكة والعالم .
عقب ذلك دشن سمو أمير منطقة جازان (المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة)، كما دشن مبادرة الورش الفنية بمدارس تعليم صبيا (ماهر) التي تهدف إلى تزويد طلاب المدارس الثانوية بالمهارات المهنية والتقنية، التي تساعد على تهيئتهم وتدريبهم على الأعمال التي يحتاجها سوق العمل السعودي، حيث بلغت تكلفة المشروع أربعة ملايين، استفاد منه 1200 طالب وطالبة في 10 مدارس.

وحضر المؤتمر عضو مجلس الشورى الدكتور علي عريشي، ووكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق، ومشرف العموم بالوزارة الدكتور عبد الله الثبيتي. وتستضيف إدارة تعليم صبيا هذا المؤتمر في الفترة من السادس إلى الثامن من هذا الشهر ويشارك فيه ١٥ إدارة تعليمية، وينطلق تحت شعار (توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة التعليم في المدرسة في ضوء تحقيق رؤية المملكة 2030).

وقال مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي إن هذا المؤتمر ينشد إعداد الطلبة لمستقبل يكونون فيه هم قادة العمل في جميع جوانب الحياة، ويأتي كثمرة من ثمار السعي نحو تحسين نواتج التعلم التي يركز عليها الجميع وعلى رأسهم معالي وزير التعليم. وأشار مشرف العموم بالوزارة الدكتور عبد الله الثبيتي إلى أن هذا المؤتمر يجسد رؤية المملكة 2030 لإعداد الباحثين والمفكرين الذين يتمتعون بأساسيات البحث العلمي.

ويشارك في المؤتمر 40 طالبا و 15 مشرفا، ويتضمن ست جلسات على مدار يومين يستعرض فيه الطلاب مشروعاتهم وأبحاثهم العلمية في جو من الحوار المفتوح، والنقاش وتبادل الآراء، ويهدف المؤتمر إلي تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، وإكسابهم مهارات عرض البحوث العلمية، وتنظيم المؤتمرات، بالإضافة إلى إثراء الجانب المعرفي والمهاري لديهم، وإعدادهم للتفاعل التربوي والاجتماعي والثقافي في اللقاءات العلمية.

من جانبهم, أعرب مديري التعليم بجازان وصبيا عن سعادتهما بلقاء سمو أمير المنطقة و دعم سموه، ومتابعته الدائمة للعملية التعليمية بالمنطقة، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون – بعد عون الله – نبراساً له لتحقيق الآمال والتطلعات.

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