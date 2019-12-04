إطلاق النسخة الأولي لمعرض العقارات الدولي “ips” بالرياض الأسبوع القادم

المناطق _ الرياض



تنطلق في الفترة من 12 إلي 14 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الأولي لمعرض العقارات الدولي “ips”، بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، والذي تنظمه شركة الاستراتيجي الإمارتية وأعلنت إدارة المعرض، أن المعرض يشارك فيه 12 مطور عقاري مصري، حيث تقدم الشركات المشاركة حزمة متنوعة من المشروعات العمرانية للسعوديين وللمصريين والجنسيات المختلفة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التركيز خلال فترة المعرض علي مشروعات مدن الجيل الرابع للمدن الذكية كـ” العاصمة الإدارية ومدينه المستقبل والعلمين ومدن الشروق وأكتوبر والساحل الشمالي والعين السخنة، وسوهاج والمنصورة الجديدة، ومصر الجديدة، والعبور”، وسط الطلب الكبير علي تلك المناطق مؤخراً.



وأشارت إدارة المعرض، إلى أن ” الاستراتيجي” أعدت دراسة للسوق بالمملكة السعودية واحتياجات المصريين العاملين بها والسعوديين والجنسيات العربية الاخرى خاصة بعد صدور قانون الاقامة الجديد الذى يقدم عدة مزايا مقابل شراء عقار فى مصر، في ظل تواجد ” سيتي إيدج” كممثل للمطور الوطني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد من جانبه محمد الصعيدي المدير التنفيذي لشركة الاستراتيجي فرع مصر وإفريقيا، أن النجاحات التي حققتها الـ 18 نسخة السابقة والتي أقيمت بدبي بمشاركات دولية، كانت كفيلة بتحقيق المشاركة المميزة للشركات المصرية بالنسخة الأولي للمعرض بالرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار العلاقات الإماراتية السعودية المصرية المميزة.

وأشار الصعيدي، أن النسخة الأولي لمعرض العقارات الدولي بالرياض مصرية خالصة، بمشاركة الأهلي للتنمية العقارية ” صبور”، وسيتي إيدج والنساجون للتنمية العقارية فيما المعرض للحضور أفضل برامج التمويل والخدمات المصرفية من خلال البنك العربي الإفريقي وبنك البلاد السعودي للمصريين المغتربين والسعوديين أيضاً، ، بالتضافر مع الشركة المنظمة (IPS) ونخبة من المطورين العقاريين للترويج للمشروعات العقارية بالسوق المصرية.