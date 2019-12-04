أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

المناطق _ بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم، بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، اليوم ، اجتماع أعضاء مجلس الإدارة لجمعية الإسكان الأهلية بالقصيم.

حيث ناقش سموه خلال الاجتماع, جدول الأعمال الذي استعرض التقارير المالية، وإقرار ميزانية الجمعية خلال العام المنصرم, ومناقشة تفعيل دور الجمعية في الاستئجار للأسر الأشد حاجة بالمنطقة, وبناء المساكن حسب الاحتياج, كما وافق المجلس على جملة من التوصيات المطروحة.

عقب ذلك اطلع سموه على عرض مفصل لأهم منجزات الجمعية خلال عام والتي اشتملت توقيع الجمعية لخمس اتفاقيات شراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية, بالإضافة إلى مساهمتها في توظيف 73 فرداً من أبناء وبنات الأسر المستفيدة في القطاع الخاص, وبحث حالة 133 أسرة, وتسليم وتجهيز 180 وحدة سكنية لمستفيدي الجمعية.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية, بالعناية التي تحظى بها المؤسسات الغير ربحية من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال تعزيز وتنمية العمل الخيري لعكس خدمة أعلى للمستفيدين, مثمناً كافة الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية تجاه تنمية الأعمال والأنشطة والخدمات المقدمة للأسر الأشد احتياجاً للسكن بالمنطقة, لافتاً الانتباه على أهمية مواصلة العمل والاهتمام بتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع والعناية ببناء المسكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود تحقيقاً لأهداف وبرامج رؤية المملكة فيما يتعلق بمشاركة القطاع غير الربحي في التنمية, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم محمد العوفي ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.