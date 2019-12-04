رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه

المناطق _ لندن

افتتح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم قمة حلف شمال الأطلسي – الناتو 70 – في مدينة واتفورد بالمملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني في كلمته للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس الحلف : إن حلف الناتو كان صامداً في التزامه بحماية أعضائه، لكن السلام لا يمكن اعتباره أمراً مُسلماً به، ولذا يتعين على الحلف مناقشة التهديدات الناشئة” .

وأضاف : نحن صامدون في التزامنا تجاه حلف الناتو، وأنه يجب أن نضمن أن أعمالنا تتوافق مع كلماتنا .

وأوضح المسؤول البريطاني أنه يجب ألا نخجل أبدًا من مناقشة الحقائق الجديدة، لا سيما استجابة حلف الناتو للتهديدات الناشئة مثل الحروب الهجينة، والتقنيات المدمرة بما في ذلك الحروب الإلكترونية .