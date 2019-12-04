سمو أمير منطقة جازان يُكرم “الحكمي” لحصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية بالإمارات

جازان _ فضة عطيف

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس خلال جلسته الأسبوعية والتي جات بعنوان اليوم العالمي للتطوع بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان ، المعلم إسماعيل بن علي الحكمي وذلك نظير حصوله على وسام مبادر صناع الأمل من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حيث أكد سموه سعادته بهذا المنجز لأحد شباب منطقة جازان موضحا إلى أن شباب المنطقة هم بمثابة السفراء لوطنهم على الصعيد الخارجي وذلك في تمثيل وتحقيق منجز تحت مسمى الوطن مشيدا بالمنجز الذي حققه الحكمي من خلال مشاركته بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة .

من جهته أهدى “الحكمي” سمو أمير منطقة جازان كُتيباً يضم داخله جميع المبادرات التي قام بتنفيذها والانجازات التي حققها مؤكدا لسموه بأنها عِرفاناً لوطننا الغالي حيث تضمن الكتاب مبادرة “مداد القلوب لأبطال الجنوب ومبادرة لمسة وفاء ومبادرة مسيرة فخر ومبادرة سواعد رؤية وطن ومبادرات أخرى مختلفة ومتعددة” .

وعبر “الحكمي” عن عظيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه ، الذي يعتبر الداعم الأول خلف جميع الإنجازات داخليا وخارجيا بكافة المجالات التي يشارك بها أبناء وبنات منطقة جازان .