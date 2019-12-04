احدث الأخبار

سمو أمير منطقة جازان يُكرم “الحكمي” لحصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية بالإمارات
أبرز المواد
 مدير جامعة القصيم يكرم 64 متقاعد ومتقاعدة نظير جهودهم طيلة سنوات العمل
منطقة القصيم
 سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
أبرز المواد
 إطلاق النسخة الأولي لمعرض العقارات الدولي “ips” بالرياض الأسبوع القادم
منطقة الرياض
 سمو أمير منطقة جازان يدشن المؤتمر العلمي الثالث عشر بقيادة الطلبة..
أبرز المواد
 أمير الباحة يرعى حفل اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يرعى توقيع اتفاقيتي شراكة تابعة لجمعية الأسكان الأهلية بالقصيم
أبرز المواد
 أم القرى للتنمية والإعمار والإنماء للاستثمار ي يكملان بنجاح طرح صناديق عقارية باستثمارات تتجاوز 17 مليار
منطقة مكة المكرمة
 أمير تبوك يستقبل معالي وزير الصحة ويدشن عدد من المشروعات الصحية
أبرز المواد
 مركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان يحتفل بيوم ذوي الإعاقة
منطقة جازان
سمو أمير منطقة جازان يُكرم “الحكمي” لحصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية بالإمارات

سمو أمير منطقة جازان يُكرم “الحكمي” لحصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية بالإمارات

أبرز المواد
مدير جامعة القصيم يكرم 64 متقاعد ومتقاعدة نظير جهودهم طيلة سنوات العمل

مدير جامعة القصيم يكرم 64 متقاعد ومتقاعدة نظير جهودهم طيلة سنوات العمل

منطقة القصيم
سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز

سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز

أبرز المواد
رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه

رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان يُكرم “الحكمي” لحصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية بالإمارات

سمو أمير منطقة جازان يُكرم “الحكمي” لحصوله على وسام مبادر من مؤسسة المبادرات العالمية بالإمارات
http://almnatiq.net/?p=806045
جازان _ فضة عطيف

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس خلال جلسته الأسبوعية والتي جات بعنوان اليوم العالمي للتطوع بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جازان ، المعلم إسماعيل بن علي الحكمي وذلك نظير حصوله على وسام مبادر صناع الأمل من دولة الإمارات العربية المتحدة وهي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

حيث أكد سموه سعادته بهذا المنجز لأحد شباب منطقة جازان موضحا إلى أن شباب المنطقة هم بمثابة السفراء لوطنهم على الصعيد الخارجي وذلك في تمثيل وتحقيق منجز تحت مسمى الوطن  مشيدا بالمنجز الذي حققه الحكمي من خلال مشاركته بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة .

من جهته أهدى “الحكمي” سمو أمير منطقة جازان كُتيباً يضم داخله جميع المبادرات التي قام بتنفيذها والانجازات التي حققها مؤكدا لسموه بأنها عِرفاناً لوطننا الغالي حيث تضمن الكتاب مبادرة “مداد القلوب لأبطال الجنوب ومبادرة لمسة وفاء ومبادرة مسيرة فخر ومبادرة سواعد رؤية وطن ومبادرات أخرى مختلفة ومتعددة” .

وعبر “الحكمي”  عن عظيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه ، الذي يعتبر الداعم الأول خلف جميع الإنجازات داخليا وخارجيا بكافة المجالات التي يشارك بها أبناء وبنات منطقة جازان .

روابط ذات صلة

سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز

سمو الأمير فيصل بن بندر يستقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز
رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه

رئيس الوزراء البريطاني يفتتح قمة حلف “الناتو” في الذكرى السبعين لتأسيسه
أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*