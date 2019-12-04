جامعة القصيم تحصل على عضوية المجموعة الدولية للجودة والاعتماد (CHEA) في واشنطن

المناطق _ بريدة

حصلت جامعة القصيم، على عضوية المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي (CHEA)، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها، وذلك تتويجا لدور الجامعة الريادي في مجال الجودة والاعتماد الاكاديمي، حيث تتمكن الجامعة من خلال هذه العضوية من تنظيم الندوات عبر الإنترنت وتبادل المنشورات والعروض، والاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، إضافة إلى المشاركة في صياغة المناهج التعليمية.

ومن جهته، أوضح وكيل جامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، أن المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي، تُعد منظمة دولية مستقلة غير ربحية تجمع تحت مظلتها عددًا من جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية، مبينًا أن هذه الخطوة سوف تُمكن الجامعة من تبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة التعليمية، وتبادل البيانات والمعلومات مع المؤسسات التعليمية الأعضاء من كافة بلاد العالم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز جاء بدعم وتوجيه معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، مدير الجامعة.

وبيّن “الحربي”، أن هذه المجموعة الدولية لها دور رئيس في منح الاعتراف لمنظمات الاعتماد، كما أنها تهتم بمعالجة القضايا والتحديات التي تواجه الجودة وضمانها في البيئة الدولية، وتقوم بمساعدة المؤسسات والمنظمات في تعزيز القدرة على أداء الجودة الأكاديمية، إضافة إلى الفهم الأمثل لضمان الجودة الدولية، وتوفير البحوث المتعلقة بذلك وتوجيه السياسات ذات العلاقة بالجودة الأكاديمية.