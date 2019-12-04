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سمو أمير نجران يبارك تصميم القرية النجرانية

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سمو أمير نجران يبارك تصميم القرية النجرانية

سمو أمير نجران يبارك تصميم القرية النجرانية
http://almnatiq.net/?p=806054
المناطق _ نجران

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تصميم القرية النجرانية، بعد أن وجّه سموه بدراسة إنشاء قرية تراثية، تحاكي حياة المجتمع النجراني، ويستوحى تصميمها من التراث العمراني، ويتم تنفيذها محل المواقع العشوائية وسط المدينة.
وشاهد سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، عرضًا مرئيا لتفاصيل المشروع، في شرح قدمه أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان، بحضور وكيل الأمين للتنمية الحضرية، المهندس نشوان بن محمد الصقور.
واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز خرائط المشروع، إذ يقع على امتداد طريق الملك عبدالله، بالقرب من مشروع برج المياه، على مساحة تبلغ ٦٨ ألف متر مربع.
وأوضح أمين المنطقة أن المشروع يحضن مركز إمارة أبا السعود، وأسواقًا تراثية وأجنحة للحرفيين والأسر المنتجة، ومسرحًا مفتوحًا، ومعرضًا زراعيًّا، ونصبًا تذكاريًا، وساحة للمطاعم والمقاهي، تتخللها ثلاث نافورات، إحداهم تفاعلية.
حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة حسن بن عبده العذيقي، وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية، سعيد بن عبدالله بن حموض، وأمين مجلس المنطقة المهندس مرشد بن أحمد مرشد.

 

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