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خادم الحرمين الشريفين يدعو سلطان عُمان لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين الشريفين يدعو سلطان عُمان لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
http://almnatiq.net/?p=806060
المناطق _ الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، تضمنت دعوة جلالته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقام بتسليم الرسالة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان لمعاليه اليوم في مسقط.

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