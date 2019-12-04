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أمير الباحة يثمِّن جهود الهلال الاحمر في تعزيز العمل التطوعي ويعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019*

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أمير الباحة يثمِّن جهود الهلال الاحمر في تعزيز العمل التطوعي ويعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019*

أمير الباحة يثمِّن جهود الهلال الاحمر في تعزيز العمل التطوعي ويعلن بدء فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019*
http://almnatiq.net/?p=806069
المناطق _ الباحة
شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، بعدد من الفعاليات في اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر كل عام.
بدأ ذلك بإعلان أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، البدء بفعاليات اليوم العالمي للتطوع لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، أثناء استقباله بإمارة المنطقة مديرَ عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة الأستاذ/ خالد بن محمد الغامدي.
وثمن جهود الهيئة في تعزيز وتنمية العمل التطوعي،والمساهمة بتحقيق رؤية المملكة 2030
حضر ذلك: وكيل امارة منطقة الباحة الاستاذ احمد السياري
ومساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني، ومدير إدارة التطوع ومنسوبي الهيئة، وعدد من المتطوعين والمتطوعات.
وقدم “الغامدي”خلال اللقاء عرضًا لجهود الهيئة الإسعافية والتطوعية، وأنواع المشاركات من قبل متطوعي ومتطوعات الهيئة، وقدم لسموه التقرير السنوي لاعمال التطوع بالمنطقة للعام 2019
كما قدم، هدية تذكارية لأمير منطقة الباحة بهذه المناسبة.
وكرم سموه الكريم الداعمين للاعمال التطوعية بالفرع وتكريم المتطوعين والمتطوعات المتميزين بفرع الهيئة بالمنطقة لهذا العام
ثم اخذت الصورة التذكارية مع سموه
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة “عماد بن منسي الزهراني”، أن فريق التطوع، زار عددًا من المرضى بمستشفى الملك فهد بالباحة، واهدائهم باقات الورد بهذه المناسبة، بعدد من المتطوعين والمتطوعات ولإدخال السرور عليهم، وتمنوا لهم الشفاء العاجل.
وعلى سياق الفعاليات اقيمت حملة هيئة الهلال الاحمر السعودي للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بمشاركة عدة جهات من الشئون الصحيه وامانة الباحة والفرق التطوعية من فريق الحزم والسلام وجمعية تعاطف
كما تم إحياء برامج خاصة باستقطاب الطلاب والطالبات من جامعة الباحة “كلية الطب، كلية العلوم الطبية، كلية الصيدلة، والأعمال الإدارية”، والتي تسهم في توعية الطلاب والطالبات بأهمية العمل التطوعي وأثره الكبير النافع للوطن والمجتمع.
يُذكر أنه شارك في فعاليات اليوم العالمي للتطوع 2019 بهيئة الهلال الأحمر بالباحة، أكثر من 125 متطوعًا ومتطوعة، ومن خلال المشاركة بأقسام الهيئة بالمنطقة والشؤون الإسعافية والمراكز الإسعافية في محافظات المنطقة

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