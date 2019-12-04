منظمة دولية تعلن دخول ثلاث مواقع تاريخية في اليمن قائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي

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أعلن نجيب الغياتي، مدير الثقافة بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، موافقة المنظمة على تسجيل 117 موقعاً بقائمتها للتراث في العالم الإسلامي

جاء ذلك في بيان لـ”إيسيسكو” الذي مقرها بالرباط، عقب اختتام الاجتماع الاستثنائي للجنة التراث في العالم الإسلامي التابع للمنظمة يومي الاثنين والثلاثاء

وأضاف الغياتي أن اللجنة أضافت 3 مواقع على “قائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي”، وجميعها في الجمهورية اليمنية، كما أجلت اللجنة النظر في 7 مواقع

كما أقر الاجتماع إيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى الجمهورية اليمنية، لمساعدة جهة الاختصاص فيها على إعادة تأهيل مواقع التراث الثقافي والمحميات الطبيعية المهددة بالخطر، وتسجيل المزيد من معالمها التاريخية على قائمة التراث في العالم الإسلامي؛

توجيه عدد من البرامج التنفيذية لفائدة الدول الأعضاء بهدف تسجيل مواقع التراث الصناعي على قائمتي التراث العالمي والتراث في العالم الإسلامي

واتفقت اللجنة، بحسب البيان، على إحداث القائمة الحصرية للمواقع المقدسة في العالم الإسلامي، وضمت كل من المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في القدس

كما وافقت اللجنة على دراسة مقترح اعتماد أسبوع المتاحف في العالم الإسلامي

وطالبت اللجنة الإدارة العامة للإيسيسكو بإيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى اليمن، لمساعدتها على تأهيل التراث الثقافي والمحميات الطبيعية المهددة بالخطر، وتسجيل المزيد من معالمها على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالتنسيق مع جهات الاختصاص في ذلك البلد

وفي بيان صادر عن اجتماع لجنة التراث في العالم الإسلامي بمقر الإيسيسكو حصل موقع مأرب برس على نسخة منه دعت اللجنة الإدارة العامة للإيسيسكو إلى:

* إحداث القائمة الحصرية للمواقع الإسلامية المقدسة في العالم الإسلامي التى تتضمن الكعبة المشرفة والحرم المكي، والمسجد النبوي في المدينة المنورة ، والمسجد الأقصى

* تسجيل 53 من المواقع التراثية الجديدة على القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي، وحث جهات الاختصاص على تقديم المزيد من الملفات الخاصة بالمواقع التراثية لتسجيلها على هذه القائمة، خلال الاجتماع التاسع للجنة المزمع عقده خلال الربع الأول لعام 2020

* تسجيل 59 مواقع تراثية جديدة على القائمة التمهيدية للتراث في العالم الإسلامي، وحث جهات الاختصاص في الدول المعنية بتزويد الإيسيسكو بالملفات التقنية واستكمال استمارة التسجيل بشأنها

* إحداث قائمة للتراث الثقافي والطبيعي المهدد بالخطر في العالم الإسلامي

* تسجيل 3 مواقع في الجمهورية اليمنية عليها كتراث ثقافي وطبيعي مهدد بالخطر، والدعوة إلى توحيد الجهود لإعادة هذه المواقع إلى القائمة النهائية للتراث العالمي

* كما اعتمدت اللجنة استمارة تسجيل عناصر التراث غير المادي على قائمة التراث في العالم الإسلامي، ودعت الإدارة العامة إلى تعميمها على الدول الأعضاء، وحثها على إعداد ملفات التسجيل ذات الصلة

* اعتماد مقترح “أسبوع المتاحف في العالم الإسلامي”، على أن تصادف بدايته يوم 25 سبتمبر من كل سنة أي يوم التراث في العالم الإسلامي، الذي يخلد ذكرى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، ودعوة جهات الاختصاص إلى حصر متاحف الفن الاسلامي لديها، حكومية أو خاصة، وتزويد الايسيسكو بالبيانات ذات الصلة

* كما رحبت اللجنة بمقترح وزارة الثقافة والصناعة التقليدية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بشأن تسجيل المحظرة على قائمة التراث في العالم الإسلامي، ودعت الإدارة العامة للإيسيسكو لتنسيق الجهود بشأن ذلك مع الجهات المتخصصة الموريتانية