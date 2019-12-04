برعاية إعلامية من صحافيو الوطن إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

المناطق _ الرياض

نظمت إدارة التواصل بوزارة الخارجية برنامج للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، وذلك برعاية إعلامية من صحافيو الوطن، حيث انطلقت فعاليات البرنامج بقاعة الملك فهد للمؤتمرات والاحتفالات بالوزارة.

وبدأ البرنامج بالنشيد الوطني قام بتأديته مجموعة من أطفال مركز التميز الشامل للتأهيل، ثم كلمة لمشرفة البرامج بالمركز تطرقت فيها للبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بعد ذلك شاهد الجميع فيديو لمشاهير تحدوا الإعاقة، عقبها تجربة لأم مع طفليها المعاقين.

وتوالت الفقرات حيث عرض فيلم مرئي ليوميات الأطفال داخل مركز التأهيل الشامل وسط تفاعل من الحضور.

وفي الختام كَرم السفير فيصل القباني أ. سعيد العجل رئيس مجلس إدارة صحافيو الوطن بدرع تكريمي نظير الرعاية الإعلامية لبرامج إدارة التواصل، ثم توجه الجميع لساحة الأعلام حيث شاركهم احتفاليتهم سعادة السفير سلطان بن عبدالله السلطان، والتقطت الصور التذكارية.

شمل الاحتفال معرضاً احتوى على ركن للاستشارات وخاصة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي والتخاطب وعلاج الأسنان ، وركن الوسائل وركن للتأهيل المهني، وغيرها من الأركان التعريفية والتثقيفية التي تهم فئة متلازمة داون وذوي طيف التوحد.