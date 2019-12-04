احدث الأخبار

شاهد .. ردة فعل الملكة “إليزابيث” تجاه ابنتها بعد تجاهلها لـ”ترامب”
أبرز المواد
 وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري
أبرز المواد
 اليويفا يعلن نظام التصفيات الجديد للتأهل لكأس العالم 2022
أبرز المواد
 وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  
أبرز المواد
 “رحلة السلامة” للنقل المدرسي تصل محطتها الثانية في عنيزة
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يعزي ذوي مي بنت عبدالملك آل الشيخ
أبرز المواد
 دراسة تحذر : صبغة الشعر تسبب هذا المرض “الخطير” المنتشر بين النساء !
أبرز المواد
 أول تعليق من المهندسة “هنوف البقمي”بعد تكليفها برئاسة البلدية النسائية الفرعية بالطائف
أبرز المواد
 ترامب يفاجئ زعماء دول التحالف ويغادر قمة الناتو بلندن
أبرز المواد
 محام سعودي يكشف قرار المحكمة في قضية “معضولة عنيزة”!
أبرز المواد
 نائب أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي البكيرية
أبرز المواد
 منظمة دولية تعلن دخول ثلاث مواقع تاريخية في اليمن قائمة التراث المهدد بالخطر في العالم الإسلامي
أبرز المواد
شاهد .. ردة فعل الملكة “إليزابيث” تجاه ابنتها بعد تجاهلها لـ”ترامب”

شاهد .. ردة فعل الملكة “إليزابيث” تجاه ابنتها بعد تجاهلها لـ”ترامب”

أبرز المواد
وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري

وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري

أبرز المواد
اليويفا يعلن نظام التصفيات الجديد للتأهل لكأس العالم 2022

اليويفا يعلن نظام التصفيات الجديد للتأهل لكأس العالم 2022

أبرز المواد
وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  

وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  

أبرز المواد

شاهد .. ردة فعل الملكة “إليزابيث” تجاه ابنتها بعد تجاهلها لـ”ترامب”

شاهد .. ردة فعل الملكة “إليزابيث” تجاه ابنتها بعد تجاهلها لـ”ترامب”
http://almnatiq.net/?p=806076
المناطق_وكالات

تداول مغردون مقطع فيديو يظهر ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي توجه “عتابا خفيفا” لابنتها، الأميرة آن، التي لم تبادر لتحية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته أثناء استقبالهما.

ويظهر المقطع المتداول ما يبدو أنه “جدال صامت” بين الأم وابنتها الوحيدة أثناء حفل الاستقبال في قصر باكنغهام بلندن، أمس الثلاثاء، حيث رمقت الملكة الأميرة آن بنظرة أرفقتها بإيماءة حثتها عبرها على التوجه نحو ترامب وزوجته وإلقاء التحية عليهما، بدل الوقوف جانبا.

من جهتها، اكتفت الأميرة آن (69 سنة) بهز كتفيها، ما أثار الكثير من التساؤلات وسط المتفاعلين مع المقطع.

واستقبلت ملكة بريطانيا الثانية وبعض أفراد الأسرة الملكية، مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، زعماء دول حلف الناتو في قصر باكنغهام بلندن.

ومن بين الحاضرين كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع قرينته ميلانيا، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع زوجته أمينة. وجاء اللقاء على هامش قمة حلف الناتو في لندن.

روابط ذات صلة

وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري

وزير الصحة ينبه وينصح: رصدنا زيادة في نشاط الإنفلونزا هذا العام.. التطعيم ضروري
اليويفا يعلن نظام التصفيات الجديد للتأهل لكأس العالم 2022

اليويفا يعلن نظام التصفيات الجديد للتأهل لكأس العالم 2022
وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  

وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*