معالي مدير جامعة الباحة يدشن حملة التبرع بالخلايا الجذعية

المناطق _ الباحة

دشن معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين حملة التبرع بالخلايا الجذعية والندوة العلمية المصاحبة لها ؛ التي نظمتها لجنة الكليات الصحية بالجامعة بالتعاون مع السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية ، بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والطلاب بالمسرح الرئيسي بالمدينة الجامعية،

وأكد معالي مدير الجامعة أن الحملة تأتي تتويجا للجهود التطوعية التي تتبناها الجامعة، وكذلك تفعيلا لدور المواطنة لدى منسوبي الجامعة، وهو الأمر الذي يسهم في إنقاذ حياة الآخرين ممن يعانون من الأمراض.

وثمن معالي الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين جهود لجنة الكليات الصحية بالجامعة في تنظيم الحملة ؛ كما ثمن تعاون السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية في المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة الإنسانية والوطنية.

بدوره أوضح عميد كلية الطب الدكتور على بن هندي الغامدي أن الحملة ستستمر لثلاثة أيام في عدد من الكليات ؛ لتحقيق الهدف من هذه الحملة، وإتاحة الفرصة لازدياد عدد المتبرعين، فضلًا عن نشر ثقافة التبرع بالخلايا الجذعية، ورفع الوعي العام لأهمية التبرع بالخلايا الجذعية.

من جانبه قدم الأستاذ على الموسى نبذة تعريفية عن السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية.

وفي ختام حفل التدشين كرّم معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين المشاركين في الندوة العلمية المصاحبة للحملة بدروع تذكارية بهذه المناسبة وهم: الدكتور عبدالرحمن الزهراني “كلية العلوم الطبية التطبيقية” و الدكتور عبدالله المليبارى “كلية الطب ” والأستاذ عبدالله الموسى ” السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية ، وقد أدار الندوة الطالب حامد الغامدي .