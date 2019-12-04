أول تعليق من المهندسة “هنوف البقمي”بعد تكليفها برئاسة البلدية النسائية الفرعية بالطائف

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كلَّف أمين الطائف، محمد بن هميل آل هميل، المهندسة هنوف البقمي بتولي منصب رئاسة البلدية النسائية الفرعية خلال افتتاحها الرسمي أمس الثلاثاء، حيث نشر الحساب الرسمي للأمانة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا للافتتاح وعلق عليها: “أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل يفتتح مقر البلدية النسائية الفرعية، ويكلف المهندسة هنوف البقمي برئاستها”.

وقالت “البقمي” عقب توليها المنصب :”البلدية النسائية التي تقود مهامها لا تختلف عن البلدية الرجالية في الخدمات، وتخدم النساء في الشؤون البلدية كاملة”.

وأضافت “البقمي”، أن صلاحياتها كمديرة الفرع النسائي تتماثل مع صلاحية مديري الفروع الرجالية، توافقا مع رؤية 2030، والرجال والنساء سواسية ولا اختلاف في نوع أو مستوى الخدمات المقدمة لهم، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.