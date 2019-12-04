دراسة تحذر : صبغة الشعر تسبب هذا المرض “الخطير” المنتشر بين النساء !

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ربطت دراسة علمية حديثة بين الإصابة بمرض سرطان الثدي، وصبغات الشعر، حيث أنه تزيد احتمالية إصابة النساء اللواتي يستخدمن صبغات الشعر بانتظام، بسرطان الثدي، بنسبة تصل إلى 60 في المئة، خاصة بين النساء من أصول أفريقية.

وقالت الدراسة إنه هناك اختلافات حسب نوع صبغة الشعر المستخدمة، فقد ارتبط استخدام صبغة الشعر الداكنة مع ارتفاع خطر إصابة المرأة من أصول أفريقية إلى نحو 51 في المئة، و8 في المئة عند المرأة ذات البشرة البيضاء.

وفيما يتعلق بصبغة الشعر الفاتحة، يبدو أن هناك زيادة بنسبة 46 في المئة في خطر إصابة النساء السود، مقابل 12 في المئة فقط عند النساء البيض.