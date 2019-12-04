“رحلة السلامة” للنقل المدرسي تصل محطتها الثانية في عنيزة

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دشن سعادة مدير تعليم محافظة عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، قافلة “رحلة السلامة”، التي وصلت إلى محطتها الثانية بالمملكة، والأولى في منطقة القصيم، وحطت رحالها، صباح اليوم الأربعاء، بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، بمدرسة ابتدائية سعد ابن أبي وقاص، حيث تهدف هذه الفعاليات التي تنظمها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ـ الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي ـ للتوعية بإجراءات الأمن والسلامة عند استخدام الطلبة للحافلات المدرسية، والتعريف بخدمة النقل المدرسي، وذلك بحضور المدير الإقليمي للشركة الأستاذ يوسف العمري، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن المذن.

وتعتمد الفعاليات في مضمونها على إيصال رسالتها التوعوية عبر الترفيه والمسابقات وتوزيع الجوائز والأنشطة التفاعلية ، إضافة إلى أن هذه الأنشطة المتنوعة تهدف لتعريف الجميع بأهمية الإجراءات التي تضمن للطلبة الحفاظ على سلامتهم خلال رحلاتهم المدرسية.

وعبر سعادة مدير تعليم عنيزة عن سعادة أبناء محافظة عنيزة باستقبال مثل هذه الفعاليات التوعوية والتثقيفية، والتي يكون لها أثر إيجابي على أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، معبرا عن سعادته باختيار تعليم عنيزة كثاني محطة للفعالية بعد العاصمة الرياض، ومؤكدا على أهمية نشر الوعي بين الطلبة وتعريفهم بأدوات السلامة وأهميتها، مقدما جزيل شكره لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على الجهود المبذولة والتي تنم عن حرصها على فلذات أكبادنا.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للشركة في منطقة القصيم يوسف عبدالله العمري، على حرص “تطوير” على التوعية بأهمية الأمن والسلامة وتطبيق إجراءاتها من قبل الطلبة المستفيدين من خدمة النقل المدرسي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الفعاليات هو الوصول إلى نقل مدرسي آمن للحفاظ على أرواح أبنائنا الطلاب والطالبات خلال رحلتهم من المدرسة وإليها.

يذكر أن فعاليات “رحلة السلامة” تشتمل على عدد من الأنشطة التوعوية والأركان الترفيهية والألعاب التفاعلية، وفي مقدمتها ركن “حافلتنا المدرسية” وهو عبارة عن حافلة مدرسية تحيط بها القاعدة الذهبية للأمن والسلامة التي تنبيه الطلبة على المناطق الخطرة المحيطة بالحافلة، وأهم التعليمات التي يجب اتباعها قبل صعود الحافلة وأثناء الركوب وبعد النزول ومغادرتها، من خلال تنظيم تجارب حية تعرف الطلبة بالمناطق العمياء حول الحافلة.

كما تشتمل الفعالية على مسرح تفاعلي لعرض مواد مرئية وأفلام كرتونية مشوقة، إلى جانب أقسام الرسم والتلوين لأبرز التعليمات والإرشادات، والمشاركة في عدد من الأنشطة الترفيهية، وأخيراً ركن “أبطال الرؤية 2030” حيث يتم التقاط الصور التذكارية مع المهن التي يحلم بها الطلاب.

هذا، وتعد شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي حيث تقدّم خدمـة النقـل المدرسي لـ 1.2 مليون طالب وطالبة عبر 25 ألف حافلة ومركبة تنفذ 50 ألف رحلة يوميًا، تغطي 18 ألف مدرسة، وتخدم 47 إدارة تعليم تتبعها 110 من مكاتب التعليم، بالإضافة إلى تقديم خدماتها لـ 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة عبر أكثر من 2000 حافلة ومركبة تنفذ 4 آلاف رحلة يوميًا.