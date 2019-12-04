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وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  

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وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  

وزير الصحة يكرم امانة تبوك نضير جهودها بتعاونها في تقديم خدماتها لصحة المنطقة  
http://almnatiq.net/?p=806114
المناطق_تبوك
كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، امانة منطقة تبوك نظير جهودها وتعاونها مع وزارة الصحه في تذليل العوائق بما يحقق هدف الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقه وقد تسلم امين منطقة تبوك فارس مياح الشفق درع التكريم أثناء زيارة معالي وزير الصحه للمنطقه
وأعرب  امين المنطقة عن شكره لوزير الصحة على هذا التكريم مشيرا إلى أن هذا التعاون ماهو الا ثمرة للتكامل بين الاجهزه الحكوميه بتوجيهات سمو أمير المنطقه ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع

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