احدث الأخبار

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح
أبرز المواد
 خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
أبرز المواد
 خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا
أبرز المواد
 الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين
أبرز المواد
 أضواء الزينة يمكن أن تحتوي على مواد ضارة
أبرز المواد
 “نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة
أبرز المواد
 كيف تتلقى هواتف آيفون المكالمات أثناء «وضع عدم الإزعاج»
أبرز المواد
 «المرور» يوضح عقوبة استخدام «لوحات» غير صادرة من الإدارة المختصة
أبرز المواد
 استبدال خطوط نقل المياه في الرياض بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار ريال
أبرز المواد
 أرامكو تسعى لتغطية تأمينية لمخاطر الحرب والهجمات الإرهابية
أبرز المواد
 جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات
أبرز المواد
 مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية
أبرز المواد
الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

أبرز المواد
خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

أبرز المواد
خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

أبرز المواد
الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين

الأجهزة الذكية تنعش التجارة الإلكترونية وتغير سلوكيات المستهلكين

أبرز المواد

“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة

“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة
http://almnatiq.net/?p=806125
المناطق_متابعات

أكد أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني اختصاصي عقاقير طبية، إن الأوراق الجافة من نبات “الحلف بر”، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.
وقال أن ” الحلفا بر، يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، والجزء المستخدم الأوراق الجافة”. مشيرا إلى أن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول.
وتابع: كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.
وأضاف: أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح

الأمم المتحدة تشكّل فريقا لحل مشكلة النزوح
خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون

خادم الحرمين يدعو ملك البحرين لحضور اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون
خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

خلافا للاعتقاد السائد.. مرض الصدفية يهاجم الأطفال أيضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*