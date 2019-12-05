“نبات طبيعي” يقضي على حصوات الكلى والبرد والحصبة

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أكد أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني اختصاصي عقاقير طبية، إن الأوراق الجافة من نبات “الحلف بر”، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.

وقال أن ” الحلفا بر، يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، والجزء المستخدم الأوراق الجافة”. مشيرا إلى أن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول.

وتابع: كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.

وأضاف: أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.