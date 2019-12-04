مدرب الأخضر: نعرف المنافس جيداً.. وستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين

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عقد المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول السيد هيرفي رينارد مؤتمراً صحفياً للحديث عن مواجهة منتخبنا الأخضر أمام المنتخب القطري في نصف نهائي خليجي 24.

وقال رينارد : “سعداء جداً بالتأهل لنصف نهائي كأس الخليج ونتطلع دائماً لمواصلة مسيرتنا نحو النهائي وتحقيق هدفنا”.

وأضاف : “منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المييزين لذلك ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين لكننا مستعدون للعب نصف النهائي والظهور بشكل جيد يكفل لنا تحقيق هدفنا”.

وتابع : “لاتوجد ضغوط محددة فنحن جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم التي من أهم سماتها الحضور الجماهيري وهذه متعة كرة القدم فلدينا لاعبين محترفين قادرين على اللعب بشكل جيد على أرض المنافس”.

واختتم : “نعرف المنافس جيداً فقد تابعناه بشكل جيد ولست هنا بصدد نقاط قوة وضعب المنافس التي سأحتفظ بها لتوضيها للاعبين من أجل أن نكون مستعدون وسترون غداً طريقتنا في اللعب”.