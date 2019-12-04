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كوريا الشمالية تحذر أميركا من استخدام القوة

كوريا الشمالية تحذر أميركا من استخدام القوة
http://almnatiq.net/?p=806129
المناطق_وكالات

قال رئيس أركان كوريا الشمالية إنه يشعر بالإحباط إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن استخدام القوة العسكرية ضد بيونجيانج، وحذر من أن أي ضربة سيتم الرد عليها بسرعة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن باك جونج تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري، اليوم الأربعاء قوله إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شعر أيضا “بالاستياء” من تصريحات ترمب في قمة حلف الأطلسي في بريطانيا.

وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه لا يزال يثق في الزعيم الكوري الشمالي لكنه أشار إلى أن كيم “يحب إطلاق الصواريخ، أليس كذلك؟”. وأضاف ترمب أن واشنطن يمكن أن تستخدم القوة موضحا “إذا اضطررنا، سنفعل ذلك”.

وقال باك إنه سيكون “شيئا مروعا” للولايات المتحدة إذا شنت واشنطن هجوما، وإن كوريا الشمالية ستتخذ “إجراءات مضادة فورية على أي مستوى”.

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