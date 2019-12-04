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«الصحة» تحدد طرق انتقال عدوى «الإيدز».. وتحذر من معلومات خاطئة

«الصحة» تحدد طرق انتقال عدوى «الإيدز».. وتحذر من معلومات خاطئة
http://almnatiq.net/?p=806134
المناطق_الرياض

حذرت وزارة الصحة مجددا من خطورة مرض الإيدز، والذي ‏يحدث بسبب نقص المناعة البشرية الذي يصيب نوعاً من خلايا ‏الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ويؤدي إلى تدميرها.‏

وأوضحت الصحة، في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإيدز نشرتها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، طرق ‏انتقال العدوي، والتي تتم عبر تلك الممارسات: الاتصال ‏الجنسي، نقل الدم من شخص مصاب، استعمال أدوات الحقن ‏والحلاقة الملوثة بالفيروس، الرضاعة الطبيعية، وكذلك خلال ‏فترة الحمل من الأم المصابة إلى جنينها.

وأشارت وزارة الصحة، إلى وجود بعض مفاهيم خاطئة عن طرق ‏انتقال الفيروس، مبينة أنه لا ينتقل عن طريق المشاركة في ‏أماكن العمل والدراسة، أو عن طريق العطس أو الكحة، أو لدغ ‏البعوض.‏

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