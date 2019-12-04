«السجون» تفتح باب القبول والتسجيل على وظائف «جندي»

المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف الرجالية للسعوديين على رتبة “جندي”، وذلك للتعيين بها في المديرية العامة للسجون.

وأشارت الإدارة، إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف عبر بوابة “أبشر – التوظيف”، خلال الفترة من الأحد 11 / 4 / 1441هـ الساعة 10:00 ص، وحتى الخميس 15 / 4 / 1441هـ في نفس التوقيت على الرابط (اضغط هنا).

وأوضحت إدارة القبول أن الشروط المطلوبة تتمثل فيما يلي:

– الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

– حُسن السيرة والسلـوك والسمعة

– اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول.