الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16

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في مفاجأة من العيار الثقيل، حجز فريق الشعلة، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على الشباب بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الشعلة، ضمن دور الـ32 من البطولة.

وتقدم محمد سالم للشباب في الدقيقة 43، ثم تعادل محمد رواف العنزي للشعلة في الدقيقة 83، قبل أن يحرز سعد مرزوق الدوسري الهدف الثاني للشعلة في الدقيقة 120+2.

وانتهى الوقت الأصلي، بالتعادل (1-1)، ليحتكم الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، قبل أن يحرز الشعلة الهدف القاتل.

وعلى ملعب جامعة نجران، حقق الفتح فوزًا على نجران بنتيجة (3-1)، وسجل ثلاثية الفتح، ميتشيل دي فريدي، توفيق بوحيمد، محمد خليفة في الدقائق 10 و31 و53، بينما أحرز وليد الشنقيطي هدف نجران في الدقيقة 28.

وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، حقق الفيصلي فوزًا على جدة بنتيجة (2-1)، وأحرز لويس غوستافو وويليام ألفيس ثنائية الفيصلي في الدقيقتين 44 و53، بينما سجل أحمد المولد هدف جدة في الدقيقة 90+2.