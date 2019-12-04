اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة

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قتل خمسة أطفال، أمس الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأوضح مرصد محلي ‏‏‏‏‏‏‏‏معني بتوثيق ضحايا الألغام في ‎‎‎‎‎‎‎‎اليمن، أن الأطفال الخمسة قتلوا أثناء عبثهم بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق بمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.

وفي ديسمبر الماضي قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في تقرير لها إنّ “الألغام الأرضية المتناثرة من قبل الحوثيين، وتم استخدامها على نطاق واسع في اليمن، تمثل خطرا على الأجيال القادمة في أفقر دولة بالعالم العربي”.

وخلال عام 2018 تسببت الألغام في مقتل 56 شخصا، من بينهم 20 طفلًا و8 نساء، كما بلغ عدد المصابين 31 شخصاً من بينهم 9 أطفال، وفق تقديرات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.