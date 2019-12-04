احدث الأخبار

جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات
أبرز المواد
 مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية
أبرز المواد
 برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. انطلاق فعاليات معرض “التطوع عطاء 2” الخميس
أبرز المواد
 «الإعلام وتأثيره على الثقافة» جلسة حوارية لفريق إثراء بالطائف بحضور عدد من الإعلاميين والمثقفين
أبرز المواد
 السعودية تفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين
أبرز المواد
 الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16
أبرز المواد
 اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي يتوجه لأفغانستان لاستئناف محادثات سلام
أبرز المواد
 «السجون» تفتح باب القبول والتسجيل على وظائف «جندي»
أبرز المواد
 النيابة تكشف كواليس احتراق طالبة داخل شقة بجازان دون علم أهلها !
أبرز المواد
 القوات البحرية الملكية تختتم تمرين السيف الأزرق مع نظيرتها الصينية
أبرز المواد
جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات

جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات

أبرز المواد
مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية

مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية

أبرز المواد
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية

أبرز المواد
برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. انطلاق فعاليات معرض “التطوع عطاء 2” الخميس

برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. انطلاق فعاليات معرض “التطوع عطاء 2” الخميس

أبرز المواد

اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة

اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=806151
المناطق_وكالات

قتل خمسة أطفال، أمس الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها جماعة الحوثي المسلحة بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأوضح مرصد محلي ‏‏‏‏‏‏‏‏معني بتوثيق ضحايا الألغام في ‎‎‎‎‎‎‎‎اليمن، أن الأطفال الخمسة قتلوا أثناء عبثهم بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق بمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.

وفي ديسمبر الماضي قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، في تقرير لها إنّ “الألغام الأرضية المتناثرة من قبل الحوثيين، وتم استخدامها على نطاق واسع في اليمن، تمثل خطرا على الأجيال القادمة في أفقر دولة بالعالم العربي”.

وخلال عام 2018 تسببت الألغام في مقتل 56 شخصا، من بينهم 20 طفلًا و8 نساء، كما بلغ عدد المصابين 31 شخصاً من بينهم 9 أطفال، وفق تقديرات مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات

جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات
مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية

مشروعات ” تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية
جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*