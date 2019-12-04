جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تشارك في منتدى ومعرض المقاولات بغرفة الشرقية

المناطق_ فتحيه عبدالله

شاركت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام في فعاليات منتدى المقاولات 2019م والمعرض المصاحب ، أمس الأربعاء بغرفة الشرقية برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ، ضمن أنشطة وبرامج لجنة المقاولات بالغرفة الرئيسية بالدمام، حيث بحث الملتقى عددا من الموضوعات التي تهم القطاع، وما يشهده من تطورات فرضتها معطيات رؤية المملكة 2030.

وأكد وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي إن مشاركة الجامعة من خلال كليتي العمارة والتخطيط والهندسة ومركز الخريجين والتنمية المهنية تأتي لتأكيد تفاعل الجامعة مع قطاعات الاقتصاد المختلفة المؤثرة في الاقتصاد الوطني والرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ، حيث ترغب الجامعة من خلا ل المشاركة الى التعرف عن قرب الى حاجة السوق الفعلية من الكوادر البشرية المؤهلة والاختصاصات المطلوبة من اجل اخذ ذلك في الاعتبار في التخطيط لمخرجات الجامعة في المستقبل .

وأضاف بأن جناح الجامعة شهد حضورا كبيرا من المقاولين وممثلي الشركات للتعرف ومن المهتمين ، كما اطلع الكثير منهم على مشاريع الطلاب من خلال التطبيق الخاص بهذه المشاريع .

بدوره أكد عميد كلية العمارة والتخطيط بالجامعة الدكتور طارق الرواف حرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه الملتقيات والمنتديات من حيث أهميتها للتعرف على حاجة سوق المقاولات من مخرجات تعليمية وأكاديمية ، لافتا الى أن الجامعة تشارك من خلال منصتين إحداهما كلية العمارة والتخطيط والثانية كلية الهندسة ، حيث أن عملهما لا يتجزأ عن قطاع المقاولات ، الذي يعد من اهم قطاعات الاقتصاد تأثيرا في مشاريع رؤية المملكة 2030 م ، وخاصة في مجالات توفير الطاقة والبنية التحتية واللوجستية والمواد الإنشائية .

ولفت الدكتور الرواف الى أن مشاركة الجامعة في المعرض المصاحب للمنتدى تتيح التواصل مع قطاعات الأعمال للتخطيط لتحديث آليات التدريس وبرامج التخصصات بما يتوافق مع المستجدات التي تفرضها المشاريع المستجدة ، منوها الى أن الكلية وفرت باركود خاص يمكن من خلاله الدخول على مشاريع الطلاب وابتكاراتهم المعمارية والهندسية .