احدث الأخبار

السعودية تفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين
أبرز المواد
 الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16
أبرز المواد
 اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة
أبرز المواد
 المبعوث الأميركي يتوجه لأفغانستان لاستئناف محادثات سلام
أبرز المواد
 «السجون» تفتح باب القبول والتسجيل على وظائف «جندي»
أبرز المواد
 النيابة تكشف كواليس احتراق طالبة داخل شقة بجازان دون علم أهلها !
أبرز المواد
 القوات البحرية الملكية تختتم تمرين السيف الأزرق مع نظيرتها الصينية
أبرز المواد
 «الصحة» تحدد طرق انتقال عدوى «الإيدز».. وتحذر من معلومات خاطئة
أبرز المواد
 مدرب الأخضر: نعرف المنافس جيداً.. وستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين
أبرز المواد
 التنمية الأسرية يؤهل 22 فتاة من المقبلات على الزواج بالشرقية
أبرز المواد
 كوريا الشمالية تحذر أميركا من استخدام القوة
أبرز المواد
 شاهد .. ردة فعل الملكة “إليزابيث” تجاه ابنتها بعد تجاهلها لـ”ترامب”
أبرز المواد
السعودية تفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين

السعودية تفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين

أبرز المواد
الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16

الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16

أبرز المواد
اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة

اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة

أبرز المواد
المبعوث الأميركي يتوجه لأفغانستان لاستئناف محادثات سلام

المبعوث الأميركي يتوجه لأفغانستان لاستئناف محادثات سلام

أبرز المواد

السعودية تفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين

السعودية تفتح باب تجنيس المتميزين والمبدعين
http://almnatiq.net/?p=806157
المناطق_متابعات

في خطوة تهدف إلى استقطاب المتميزين والمبدعين من أرجاء العالم للعيش على أرض السعودية،  كشفت مصادر صحافية عن صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة.

وتضمن أمر الملك سلمان الرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية العربية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط المشار إليها.

وتأتي هذه الخطوة وفق الأمر الملكي الصادر منذ ما يقارب الشهرين نظرًا لما تقتضيه المصلحة العامة من استقطاب المتميزين من أهل العلم والفكر والإبداع وذوي الاختصاص، وتماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المتميزين والمبدعين من أنحاء العالم للعيش على أراضي السعودية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على البلاد في المجالات المختلفة.

ويشمل الأمر الملكي بتجنيس المتميزين والمبدعين كلاً من: العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران، إضافة إلى الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية، وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة، وكذلك في المجالات التي تحتاج إليها السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام.

روابط ذات صلة

الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16

الشعلة يفجر مفاجأة ويقصي الشباب من كأس الملك ويتأهل إلى الـ 16
اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة

اليمن.. مقتل 5 أطفال بانفجار عبوة ناسفة للحوثيين في الحديدة
المبعوث الأميركي يتوجه لأفغانستان لاستئناف محادثات سلام

المبعوث الأميركي يتوجه لأفغانستان لاستئناف محادثات سلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*