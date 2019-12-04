برعاية سمو محافظ حفر الباطن .. انطلاق فعاليات معرض “التطوع عطاء 2” الخميس

تحت رعاية صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن تنطلق يوم الخميس فعاليات معرض ( التطوع عطاء 2 ) الذي ينظمه مركز التنمية الاجتماعية بحفرالباطن تزامنا مع مناسبة اليوم العالمي للتطوع وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية الأهلية بالمحافظة.

ويستمر المعرض ليومين في “مجمع المكان مول” تقدم من خلاله الجهات المشاركة برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى إبراز أهمية التطوع وحث أفراد المجتمع لممارسة الاعمال التطوعية بما ينعكس إيجابا على التطور والرقي الحضاري للمحافظة وسكانها.

من جهته أكد مدير مركز التنمية الاجتماعية فلاح العفاسي أن معرض “التطوع عطاء 2” يأتي إستمرارا لما يقدمه المركز من برامج اجتماعية هادفة وفق سياسات وخطط الوزارة التنموية.

وأوضح العفاسي أن المعرض وفعالياته يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 والتي تسعى لتشجيع مشاركة المواطنين في الأنشطة التطوعية والتأكد من جاهزية البنية النظامية وبناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي لإيجاد فرص تطوع أكثر وأفضل ولتحفيز المشاركة التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.