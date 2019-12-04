«الإعلام وتأثيره على الثقافة» جلسة حوارية لفريق إثراء بالطائف بحضور عدد من الإعلاميين والمثقفين

المناطق_عادل الزهراني

أقام فريق إثراء الثقافي مساء اليوم بالنادي الأدبي بالطائف جلسة حوارية قدمها الإعلامي محمد الزهراني رئيس تحرير مجلة الطائف وصحفي عكاظ بعنوان «الإعلام وتأثيره على الثقافة» وأدارت الجلسة عضو فريق إثراء الاستاذة رغد المالكي، واستهل الضيف الجلسة بالحديث عن الإعلام وتأثيره وتأثره بالثقافة كما تناول العديد من المحاور عن دور الاعلام في ارباك المفاهيم الثقافية ، وتأثيرات الإعلام الحتمية عن الثقافة واسباب قلة المحتوى الثقافي في وشائل الإعلام ، وأبدى الزهراني رأيه بأهمية توفير محتوى ثقافي مناسب لفئات المجتمع كي يرتفع مستوى الوعي والإدراك ويكون الاختيار الانتقائي للمحتوى بشكل مُقنن ويخدم الثقافة العامة للمجتمع. يأتي اللقاء ضمن سلسلة برامج تأهيل الأعضاء وتطويرهم، ويعد فريق إثراء أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية للشباب ويستضيف نخبة من المؤثرين في المجتمع ضمن برامجه التطوعية المستمرة وتحت إشراف نادي الطائف الأدبي ونخبة من شباب الطائف المميزين.