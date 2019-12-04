جامعة الجوف تشارك الوطن احتفاله بحُزمة من المنجزات على مختلف الأصعدة وفي كل الاتجاهات

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تتجدد الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وقد حققت القيادة الحكيمة العديد من الإنجازات على كل المستويات والأصعدة، وبرزت إنجازات هذا العهد في إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية لتطوير التعليم، والاهتمام بإنشاء منظومة تعليمية وثقافية، فيما تسير جامعة الجوف بالتوازي مع هذا التوجه وتنال الكثير من الدعم والاهتمام والرعاية، وقد حقّقت إثر ذلك عدداً كبيراً من المشاريع العمرانية والعلمية والإدارية، واهتمت بتطوير طاقتها البشرية واستقطبت العديد من الأساليب والتجهيزات التقنية المتطورة واللازمة لرفع مستوى الجودة في خدماتها، فمن أبرز ما تحقق خلال العام 2015م إقرار اللائحة المالية المنظمة للتعليم الموازي، وإصدار ثلاث مجالات علمية محكمة، والانتهاء من تنفيذ واستلام المرحلة الأولى من مباني كليتي العلوم الإدارية والإنسانية، والحاسوب والمعلومات، ومبنى المراكز والعمادات بالمدينة الجامعية، وتنفيذ مشروع الخوادم المركزية بكل من سكاكا والقريات وطبرجل، ومشروع الربط بالألياف الزجاجية بين المدينة الجامعة ومجمع كليات البنات بسكاكا، والتعاقد على بدء تنفيذ تشغيل النظام الشامل لتقنية المعلومات، وتخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الصيدلة لتوفير احتياجات سوق العمل من الوظائف الصحية، وزيادة عدد الوظائف المشمولة من أعضاء هيئة التدريس بنسبة 3.5% عن العام السابق، أما أبرز الإنجازات المحققة خلال العام 2016م، فهي اعتماد الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للجامعة، والانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبنى الإدارة العامة للجامعة ومبنى كلية الصيدلة بالمدينة الجامعية، ومباني مجمعي الطالبات بالقريات وطبرجل، والحصول على الفئة المتميزة لمؤشر الخدمات الإلكتروني، واستبدال البرامج التجارية بأخرى مفتوحة المصدر، وتطوير البنية التحتية لشبكة الجامعة ورفع سرعة دوائر الربط، والإلتحاق بمنظومة (جامعة) بوزارة التعليم التي تتيح الحصول على خدمات إلكترونية متكاملة بين جامعات المملكة، وتخريج الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان، وتوفير برامج تدريبية لرفع الكفاءة واكتساب المهارات لمنسوبي الجامعة من خلال (14) مجال تدريب استفاد منها أكثر من 400 متدرب، ودعم وتحسين العملية التعليمية بإنشاء وحدات الجودة بكليات الجامعة المختلفة، وإقامة المؤتمر الدولي الأول لعلم السطوح وتطبيقاته، أما إنجازات العام 2017م، فقد تضمنت إنشاء وحدة مبادرات التحول الوطني واعتماد الخطة الاستراتيجية والتي تتضمن أهداف وبرامج ومشاريع ومراحل تنفيذية ومؤشرات أداء، والانتهاء من تنفيذ واستلام المرحلة الأولى من إسكان أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، والمرحلة الأولى من المستودعات المركزية، وتطوير خدمة على البوابة الإلكتروني تشمل جميع البرامج والمقررات الدراسية تحتوي على تفاصيل كل برنامج والخطة الدراسية لكل مقرر ووصفه وأهم مراجعه، وعزل منظومة تقنية المعلومات بالجامعة عن شبكة الانترنت لتفادي حالات الاختراقات وتسرب المعلومات والبرامج الضارة، وتخريج الدفعة الأولى من كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقريات من الأخصائيين والفنيين في المجالات الصحية المختلفة، وتوفير الأجهزة والمعدات العلمية لمعامل ومختبرات وورش كلية الهندسة بتكاليف بلغت تبلغ (20) مليون ريال، واستكمال تقديم جميع المقررات من التعلم التقليدي إلى مقررات بأسلوب التعلم الإلكتروني، فيما شملت أبرز الإنجازات المحققة خلال العام 2018م، إعداد الخطة الاستراتيجية لوكالة الجامعة لشؤون الطالبات ووكالة الجودة والتطوير، وإقرار لائحة جوائز التميز، والانتهاء من إعداد التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف بالجامعة وصلاحيات وواجبات كل وظيفة، والإنتهاء من المرحلة الأولى من مباني كلية الهندسة والمرحلة الثانية من مباني كلية الحاسب والمعلومات، وإنشاء قاعة المؤتمرات الوسطى، ومبنى الضيافة بالمدينة الجامعية، وتأمين أجهزة ومعدات علمية لمعامل ومختبرات كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة) ومعامل الفيزياء بمجمعي الطالبات بالقريات وطبرجل، وتحقيق الربط بين شبكة الجامعة والشبكة الافتراضي لمايكروسوفت، وتطوير نظام المعاملات الإلكتروني (تيسير) لنقل المعاملات، وإضافة خاصية متابعة المعاملات المتأخرة وغير المنجزة، واستكمال تفعيل بعض الخدمات الإلكترونية في مجالات القبول والتسجيل وإدارة الإبتعاث، وعمادة شؤون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وزيادة وظائف أعضاء هيئة التدريس بنسبة 6%، وتدريب (142) من منسوبي الجامعة، وتطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية لجميع برامج الجامعة بما يتوافق مع رؤية المملكة، وإعادة الهيكلة لبعض الكليات بما يتناسب مع طبيعة الدراسة والتخصصات العلمية، وإقامة المؤتمر الثاني للوحدة الوطنية، أما أبرز الإنجازات المحققة خلال العام 2019م فتضمنت الانتهاء من المعمل المركزي وتجهيزه بأجهزة علمية تخدم معظم مجالات الأبحاث العلمية، واستكمال تجهيزات المعامل والمختبرات العلمية لكليات الجامعة بقيمة تجاوزت ٣٥ مليون ريال، والبدء بالقبول في تخصصات جديدة مثل هندسة التصميم الداخلي، والفنون، وإقرار مجلس الجامعة اللائحة التنظيمية لجوائز التميز، والهيكل التنظيمي للجامعة، وكذلك الموافقة على تغيير مسمى عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين إلى عمادة الموارد البشرية، والانتهاء من تنفيذ واستلام الاستاد الرياضي، والمرحلة الأولى من مباني كلية الطب بالمدينة الجامعية، والانتهاء من مجمعي كليات البنين بالقريات وطبرجل، وإقرار الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للتحول الوطني، والبدء باستخدام منصة (اعتماد) الإلكترونية للتعاملات مع وزارة المالية، وإنشاء بعض الوحدات والإدارات.