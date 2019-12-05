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بعد 23 عامًا من القطيعة.. واشنطن تعتزم تعيين سفير لها في الخرطوم

بعد 23 عامًا من القطيعة.. واشنطن تعتزم تعيين سفير لها في الخرطوم
http://almnatiq.net/?p=806199
المناطق - الرياض

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عزمها تعيين سفير لها في السودان لأول مرة منذ 23 عامًا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى واشنطن حاليًا.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات بعد لقاء وزير الخارجية السوداني الدكتور عبد الله حمدوك اليوم : إن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء، وهذا القرار هو خطوة إلى الأمام على طريق تقوية العلاقات الأميركية السودانية الثنائية، خاصة وأن الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون تعمل على تطبيق إصلاحات واسعة.
وناشد حمدوك وزير الخارجية بومبيو والمسؤولين في الولايات المتحدة دعم عملية الانتقال السياسي في السودان.

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