ضبط مخدرات بقيمة أكثر من مليار دولار خلال مداهمات في ملبورن الأسترالية

المناطق - واس

أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن ضبط كميات من مخدر الميتامفيتامين (الايس) بقيمة أكثر من مليار دولار أسترالي خلال مداهمات في أنحاء مدينة ملبورن.

وقالت الشرطة إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص وإن عملية مصادرة المخدرات هذه هي الأكبر على الإطلاق على الأراضي الأسترالية.