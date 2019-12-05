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مصرع 57 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

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مصرع 57 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا

مصرع 57 شخصًا على الأقل جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=806212

لقي 57 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء غرق قارب على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل موريتانيا.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية أن قاربًا يستقله مهاجرون كانوا متجهين إلى إسبانيا أصيب بعطب قبالة الشواطئ الموريتانية قرب ولاية نواذيبو مما أدى إلى غرقه.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الإدارية والأمنية باشرت عمليات الإنقاذ فورًا حيث جرى إنقاذ 74 شخصًا، فيما تم انتشال 57 جثة وما زالت عمليات البحث جارية عن آخرين.

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