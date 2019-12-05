أسعار النفط تغلق على ارتفاع 3 %

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أغلقت أسعار النفط تعاملاتها اليوم على ارتفاع بأكثر من ثلاثة في المئة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.18 دولار، أو 3.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.00 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 63.51 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.33 دولار، أو 4.2 في المئة، لتغلق عند 58.43 دولار بعد أن وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 58.66 دولار.